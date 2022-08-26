微風今（26日）於微風信義舉行「信義之夜」，今年以「La Dolce Vita沁夏甜蜜之旅」為主題，由百貨事業處蔡碧芳副總經理、微風信義呂沛緹店長率先為派對揭幕。（石欣蒨攝）

金曲獎最佳單曲製作人獎黃宣出席今（26日）於微風信義舉行的「信義之夜」。（石欣蒨攝）

微風繼7月底結束了「南山之夜」後，今（26日）再於微風信義舉行「信義之夜」，今年以「La Dolce Vita沁夏甜蜜之旅」義式海岸風情為主題，紅毯上不僅有金曲獎最佳單曲製作人獎黃宣出席活動，還有由微風旗下的伊萊&伊菲、雙胞胎左左右右等，穿上babyMADISON走童裝秀，最後再由實力唱將閻奕格壓軸演唱，而走進館內1樓後，更能看到Bluerider ART策展的「微風X Bluerider ART當風起時特展」，展現精品時尚與最前衛當代藝術攜手跨界呈現生命的真善美。

微風旗下可愛的伊萊&伊菲，分別都穿上了FENDI的服飾，為babyMADISON走童裝秀。（石欣蒨攝）

閻奕格身穿英國東倫敦時尚品牌AllSaints秋冬新款Safiya印花長洋裝，出席今（26日）於微風信義舉行的「信義之夜」。（石欣蒨攝）

微風百貨事業處蔡碧芳副總經理表示，今年微風不僅精品達50%以上的成長，整體在1-7月更是達到40-50%年成長，而此次「信義之夜」原本預計就將從去年4.7億的業績，達到近20%成長，「現在買氣已經回復了，所以在開放預購時，其實就已經達到5.5億的目標，因此更看好『信義之夜』能夠再突破目標，以及下半年的買氣。」，她也透露不僅在9月會有深受韓星喜愛、全台首店的Valextra形象概念店進駐，明年也會再在微風信義店的二樓，新增珠寶、鐘錶、精品新櫃。