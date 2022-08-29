泰國網美Nutty擁有一副深邃五官和火辣曲線，在IG常分享唱歌跳舞的影片，活潑風格令她知名度大開，在Youtube有著高達80萬追蹤數；豈料近日她涉嫌運用自身名氣，詐騙投資者20億泰銖(約台幣18億元)後，搭機潛逃到馬來西亞，一連牽涉高達6000人受害，根本求助無門，目前只好尋求法律手段協助。

24日，律師派桑(Phaisal Ruangrit) 陪同超過30位受害者，到警察局報案。派桑表示，Nutty向投資者誆稱，3個月投資收益有25%、6個月有30%、12個月有35%，並保證每月報酬且有回饋可領，甚至騙說明星也跟著投資，然而事後查證才知道明星與詐騙無關，其中卻有被害人已損失1800萬泰銖(台幣1600萬)。

事後，經過調查Nutty投資詐騙一共有6000人不幸捲入，不僅如此，Nutty還涉嫌與另外兩名住在新加坡的共犯，合夥靠著高檔手錶和名牌包一起行騙，總獲利金額超過8億泰銖(約台幣7.2億元)，對此，Nutty今年5月在IG發過聲明，宣稱因投資失敗損失數十億美元，而她也從未想過欺騙人，因此會努力償還。

據悉，這起詐騙案件之所以爆出，是因為有不少投資者4月起，就沒有領到承諾中的每月回饋金。然而臉書粉專《Drama-addict》無奈指出，他們有接獲爆料稱，Nutty其實已捲款潛逃到馬來西亞，受害者恐怕也無從追錢。而另有一名自稱諾克(Nok)的受害者則祭出100萬(約台幣90萬)泰銖，盼有人替她抓捕歸案。