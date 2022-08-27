台灣今年陷入一波疫情，每天上萬人確診，雖快篩陽性即確診，可以視訊領藥，但許多獨居或全家被隔離的民眾，仍無法順利領藥。一名邱小姐委託信義房屋大墩店蔡亞倫售屋，但家人確診，他又在外地焦急不知如何是好，多虧蔡亞倫協助領藥、送餐；而桃園市府店陳冠甫更是一次拿11張健保卡領藥領防疫關懷包，讓客戶大受感動「成交5年了還能獲此服務，很暖心」。

信義房屋大墩店專員蔡亞倫表示，在一次與委託屋主邱小姐定期回報的電話中，聽到邱小姐的聲音似乎怪怪的，帶點慌張與不知所措，了解後才知道，邱小姐的2個小孩在台中念大學，卻不巧確診，而邱小姐又剛好在外地，無法幫孩子送藥，急得如熱鍋上的螞蟻。

蔡亞倫第一時間主動跟邱小姐提及，是否需要協助送藥、送營養品，他表示，他沒有把自己定位為一般的仲介，只是買賣房子，更把每一名客戶都當成自己的朋友，因此朋友需要幫忙，他主動協助，是再自然不過的事情。

事實上，這不是蔡亞倫第一次「先義後利」，他回想，剛開始邱小姐要幫小孩找出租套房，問遍其他品牌仲介，仲介都因效益過低而拒絕幫他尋找，後來問到信義房屋，蔡亞倫正義感使然，沒有想太多帶著他的兩個孩子問遍商圈中的出租套房，逐一打電話詢問，才幫他的兩個孩子找到租屋處，邱小姐深受感動，幾個月後把手上的房屋委託給蔡亞倫出售。

而信義房屋市府店專案經理陳冠甫也曾自己臉書透露，曾一次拿11張健保卡領藥、領防疫關懷包，窗口很驚訝「你為什麼有這麼多張健保卡？」得知他是房仲後，十分訝異。

客戶賴小姐感動的說「每想到成交5年了還能享有此服務」，因為全家確診遭隔離無法出門，陳冠甫不僅幫忙領防疫關懷包，還幫忙發燒的女兒拿藥、買快篩與補給品。

陳冠甫表示，他不覺得房屋買賣只是一次服務，也很感謝成交過的老客戶把他當朋友，信任他把健保卡交給他，自己也長期受信義文化感染，不先考慮利益，定期為客戶付出關心，可以幫忙的部分他就開心付出。

信義房屋的核心理念為「先義後利」、「以人為本」，自新人開始，就有定期的的教育訓練，並有資深的師傅以身作則帶領，因此公司理念由上而下自然的傳遞，暖心的服務品質，已刻在每一名房仲的DNA裡，並與客戶經營永久的信任關係。