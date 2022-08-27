台南市政府今年首度使用無人機噴灑非化學農藥「皂鹽」來防治荔枝椿象。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

荔枝椿象為近年危害荔枝、龍眼產業的主要害蟲，還會噴出腐蝕性臭液灼傷農民，台南市政府今年首度使用無人機噴灑非化學農藥「皂鹽」來防治荔枝椿象，並選擇東山區試辦2公頃，成效良好，不僅可減少用水量，還省時又省力，台南市長黃偉哲表示，明年將擴大辦理。

台南過去防治荔枝椿象以化學農藥防治或生物防治方式進行，化學農藥防治規模達2192公頃，東山區為重點防治區域，約占1000頃；生物防治8公頃，則主要在有機或友善果園施放雌性平腹小蜂，藉其產卵寄生在荔枝椿象的卵內避免幼蟲孵化減少族群密度。今年南市府推廣使用無人機噴灑「皂鹽」防治，並選擇東山區試辦。

東山區陳姓青農指出，荔枝椿象剛孵化的若蟲於4至5月間會在嫩梢及結果穗上取食，此時搭配無人機噴灑「皂鹽」，藥液容易接觸到蟲體，隔周連續施用3次，可有效降低荔枝椿象的密度。加上用無人機噴藥，與傳統背負式噴藥相比，不但減少用水量，還省時又省力。

日前南市府邀請成功大學航空太空工程學系教授黃悅民、成功大學工程科學系教授賴維祥、雲林科技大學電機工程學系助理教授陳靜茹等人，共同示範「無人機辨識荔枝椿象」、「無人機三合一搖控器及幫浦流量控制功能之開發」、「無人機建模及噴藥路徑優化農噴路徑」等多項新技術，期許未來廣泛應用於農噴技術，推動智慧農業。