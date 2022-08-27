拖板車翻落橋下，現場怵目驚心。（警方提供）

花蓮縣富里鄉台9線301公里北上車道處「公埔橋」，今上午約9點半傳出車輛翻落橋下事故，消防局接獲民眾報案，立即派遣人車前往救援，其中兩人受輕傷，已送醫救治，但傷者表示，車上有3人，車輛駕駛在消防人員到達前，已被人載走。為求慎重，救護人員仍在現場搜尋。目前南北向都已中斷，警方正全力疏導交通。

一部滿載貨物的拖板車，在上橋過彎路段，不明原因突然失控，整輛車衝出護欄，車頭掉落十多公尺的橋下，車身則還卡在橋上，現場驚險萬分。

轄區富里派出所長黃正宏、警員巫鳳芝先到場處理，現場有2名傷者曾男（35歲）、王男（18歲）自稱為副駕駛，並表示駕駛已離開現場，消防救護員到場，檢視2人傷口，均為擦挫傷，送往榮民醫院治療，車輛附載的貨物則散落在車道上，台九線南北向無法通行，已派遣支援警力現場支援交整。

為求慎重，警方目前還在現場搜索中，不過，不排除駕駛人在消防人員到達前，已被人載走，警方正調查中。

公埔橋富里鄉拖板車車禍