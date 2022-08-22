台74線14.8公里至24.8公里間太原路匝道、崇德路匝道、中清路匝道為使用頻繁，車禍頻傳。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台74線14.8公里至24.8公里分屬台中市第五分局及大雅分局，東行及西行方向各有6個匝道，統計11月迄今（22日）零時就發生大大小小23件車禍，平均1天超過一件，肇事原因不外是未注意車前狀態、未保持行車安全距離 以及變換車道不當所致。

台中市第五分局指出，台74線14.8公里至24.8公里為該分局管轄，其中18.2公里到21.375公里為大雅分局所轄，在這段路上東行及西行方向各有6個匝道，其中太原路匝道、崇德路匝道、中清路匝道使用頻繁，第五分局統計光是111年8月迄22日零時，已發生23件車禍。

台中市第五分局指出，其中肇事原因第一名「未注意車前狀態」，其潛在原因包括：疲勞駕駛，也有駕駛是看手機、撿拾物品而分心，加上未保持行車安全距離，遇到前方煞車或影響行車狀況時反應不及就撞上了。

肇事原因第二名，則是未保持安全距離，警方提醒，行車應保持安全距離，尤其天候欠佳、夜間行駛及下坡路段、隧道內等狀況，距離更應適度增加。

另，變換車道不當也是這一段路經常發生車禍原因，警方提醒駕駛人應確認周遭車流狀況後，計算好安全變換車道空間再打方向燈變換，切勿打方向燈便逕自變換車道，應留給其他用路人應變時間才是良好行車禮儀。

台中市第五分局表示，台74線為許多中部用路人作為上、下班或旅遊的高使用率道路，尤其北屯二匝道至霧峰系統交流道路段，雙向路肩較窄或無路肩，如不慎發生車禍，甚至於散落物的出現，容易產生車流擁塞。因此務必保持行車專注力，保持安全駕駛距離。