搶攻國旅商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店今年首推「綠舞經典會員」招募活動，祭出多項會員專屬禮遇，最高可享優惠5折起，每張會員卡年費2萬2888元，現在申辦會員還送贈總價值3萬4660元的澎湃入會禮，等於現賺1萬1772元，消費越多賺越多，想大省一波的民眾可要把握機會。

為回饋旅客長期支持，綠舞即日起推出申辦成為「綠舞經典會員」就能享會員專屬禮遇，預訂官網住房專案、餐廳用餐、日式園區體驗及節慶商品等都可享優惠，最高優惠高達5折起，還有會員生日賀禮及生日當月消費點數雙倍送的好康。若本人持會員卡消費享累積點數，可用於兌換精選商品或現金折抵，年度住房消費滿額再享隔年免費續約，會員點數累積滿1萬點還可升級為「大正會員」享更多禮遇。而這次首次招募會員更祭出好禮大放送，現在加入綠舞會員就送「綻」海景雙人客房1泊2食平日住宿券及「嵐」山景4人客房1泊2食平日住宿券各1張，價值3萬4660元。

宜蘭綠舞國際飯店首推會員專屬優惠5折起，還有新申辦會員的超值好康。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞推出「中秋鶴月」住房專案， 9月1日至9月30日入住每房就贈「鶴月」中秋禮盒1盒，還能體驗經典浴衣及和菓子製作，且加人不加價，划算與親友歡慶團圓，3人入住1萬5600元起；套房與庭院Villa房型雙人房可加第3人、豪華湖畔Villa可加第6人，讓家人好友一起漫步欣賞日式庭院景緻及明月高掛的良辰美景。

中秋節也少不了應景的月餅，綠舞飯店即日起至9月9日推出「鶴月」中秋月餅禮盒，今年中秋力作以「鶴月」浪漫命名，鶴為吉兆好運之意，祝願平安日和，祈求一切順心；每盒4種口味、共9入裝800元，即日起至8月31日預訂2盒以上85折，限量開賣；9月1日至9月9日開放至蝶舞咖啡廳現場取貨。

「鶴月」中秋月餅禮盒遵循傳統手工技術，每顆月餅皆由主廚團隊手工製作，內含口碑盛讚的「經典蛋黃酥」香郁蛋黃與紅豆香氣完美激盪出甜鹹平衡的好滋味，每口如圓月般和諧滿足；「典藏奶皇酥」以道地港式做法搭配宜蘭三星鴨蛋黃，鹹香四溢讓人一試難忘；「抹茶麻糬酥」雅緻茶香包覆日式麻糬，以經典和風茶點帶來別樣風情；全新研製的「紅心芭檸酥」嚴選當季新鮮紅心芭樂與檸檬，打造綿密又酸甜清爽的內餡，欲罷不能的滿口果香提供月餅新選擇。而禮盒外型則是日式婉約的設計，選用淡雅鵝黃色系搭配高尚白鶴為主調，象征滿滿的祝福帶領賓客領略幸福溫暖之感。