總統府音樂會自2017年走入地方，今年首度移師新竹市，以「風湧」27日於文化局演藝廳登場，由新竹青年國樂團、客家吟遊詩人陳永淘、國立客家兒童合唱團及歐開合唱團等在地音樂家及團體帶來精采演出，蔡英文總統等人也到場聆賞。

總統府音樂會自2017年走入地方，繼屏東、彰化、高雄、嘉義，今年首度移師竹市文化局演藝廳舉辦，以新竹特色「風」為主軸，分為「壯闊疾風，盛勢恢宏」、「剔透微風，純淨歌詠」、「明月清風，世代共融」3大段落，演出陣容有新竹青年國樂團、歐開合唱團、國立客家兒童合唱團及客家吟遊詩人陳永淘。

音樂會一開始，首先由劉江濱老師帶領的新竹青年國樂團，演奏《風城序曲》、《百鳥朝鳳》、《風之城交響樂》、《陣》等多首展現「風城」意象的樂曲。來自新竹泰雅部落的歐開合唱團，則以無伴奏合唱方式，吟唱泰雅民謠《思念》、《相聚歌》與古調《泰雅族歡樂歌》。

長期深耕客家合唱文化的國立客家兒童合唱團，演唱國寶音樂家楊兆禎老師作品集錦，包含《農村四季》、《種樹歌》、《搖船》等童謠及《行過》，傳揚台灣客家文化之美。

緊接著，新竹在地的客家吟遊詩人陳永淘先生，攜手新竹青年國樂團，運用南北四縣腔、海陸腔及古老長樂腔，演唱《風平浪靜》、《水路船歌》、《頭擺个事情》創作歌謠，透過語言展現最真實情感。最後，4組表演團體也共同演唱《我要你的愛》與客家歌謠《鷂婆》。

代理市長陳章賢指出，面對疫情與國際情勢，市府以音樂撫慰人心，與市民同心、繼續勇敢前行，同時展現台灣豐沛藝術能量。