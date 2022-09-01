國民黨新竹市長參選人林耕仁今（1）日持續勤走基層，並於重陽前夕訪視長輩，致贈水果、祝福長輩平安健康。林耕仁也在臉書上表示「您的全力相挺，耕仁全力以赴」，更說出「在新竹人面前，都是同樣的期盼」，引發討論。

林耕仁在臉書上表示「登記參戰，勇往直前，持續深耕，當仁不讓」，九月的首日，他繼續勤跑基層，與新竹市議會副議長余邦彥、新竹市東區議員參選人張文興深入東區親仁里沿街拜票。林耕仁強調，「登記參選，是承擔責任的開始，分享理念、溝通對話，與不同立場、各行各業的朋友繼續交流；也在重陽前夕訪視94歲杜倪查某奶奶以及94歲徐潤爵爺爺，致贈水果、祝福長輩平安健康」。

林耕仁最後說，在新竹人面前，都是同樣的期盼，「我們希望家鄉好，新竹要成為『移居、宜居、怡居』的好所在」，林耕仁也公布首波競總名單，由前新竹市長林政則、童勝男分別擔任競總榮譽主委及名譽主委，議長許修睿任競總主委，總幹事則由曾任新竹縣市黨部主委的謝柏意出任，盼組成以「市政經驗」為基礎的競選團隊。