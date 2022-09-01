進步城市串連！台南市長黃偉哲今(1日)在臉書發文，曬出與民進黨新竹市長候選人沈慧虹看板的合照，只見他伸出右手，看起來就像不吝於出一臂之力，幫同黨同志沈慧虹拉抬聲勢般，並寫道：「這些日子以來，我一直惦念著：一定要去新竹為兄弟姊妹們加油打氣。我跟慧虹說：妳去跑行程，不要招呼我，努力拚贏就對了。」

他將新竹風城與台南府城連結，更以兩個科學園區繫起彼此休戚與共的緣分：「風城到府城、竹科和南科，我們有同身同命的相繫，情如手足的交流。新竹的脫胎換骨、全國有目共睹，進步的城市一定要繼續前行。」黃偉哲並幫忙宣傳口號：「新竹光榮·我帶頭沈慧虹」

黃偉哲並秀出與新竹市議員陳建名、曾資程、鄭美娟，及劉彥伶、林瑩徹等候選人的比讚合照，還在小旗子上寫了留言：「To 慧虹：一定要成功」，兩人雖然沒有親自同框，但台南首長親自幫新竹選區打氣的情誼，也為在地選將們平添了不少的士氣。

忙跑行程的沈慧虹留言表示：「歡迎來到我的競選總部！尤其感謝百忙之中還來幫我打氣！」黃偉哲說：「台南新竹連線一起拚！」桃園市議員候選人黃瓊慧留言說：「偉哲市長有情有義」，黃偉哲則回：「qn，加油」，民主進步黨也留言：「虹姐加油！感謝偉哲市長相挺，新竹跟台南要一起繼續衝」。