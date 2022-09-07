新北市長侯友宜昨(6)日接受本報專訪，被問及未來是否願扛下2024年重擔時回應「勇於承擔責任」，引起外界熱議，被認為是近期對2024總統大選首度鬆口表態；今(7)日侯友宜出席活動被問及相關問題時，一律強調「對2022新北市長選舉全力以赴」，把握當下好好做事，並將市政當作現階段的優先項目。

侯友宜今天受訪時，也還原當時專訪的意思，他說，不管從警察基層還是到現在市長，都會把握自己的角色，面對所有做事的態度，自己都是「勇於承擔，樂於挑戰，全力以赴，不計成敗」，這是自己一向的做事態度。

侯友宜表示，這幾句話就表示他從以前的基層開始，歷練每個職位都把握當下的角色，好好做事，所以他講的很清楚，做事的態度也很清楚，「我現在就是做市長，好好拚市政，好好做事情」。

他強調，自己拚的是2022新北市長的連任，會好好的拚，全力以赴，這是一個人的態度，會一直努力好好的把事情做好。

有媒體追問，面對2024也是以「全力以赴，接受挑戰」的態度，侯友宜則回應，會把握當下，把現在自己的角色、市政做好，好好做好現在市民所關心的事，至於選舉會好好拚2022的選舉，希望這幾年市民希望自己做到的，還能夠繼續延續，把事情做好。

至於針對民進黨新北市長參選人林佳龍上午要新北市民不要浪費選票，要投給專心選2022的人，以及2年後會不會去選總統等問題，侯友宜則強調，自己面對所有事情，很清楚自己的角色，「現在做市長，把市長的角色做好」，盡心盡力把工作做好。

他說，自己的心永遠是很確定，「好好的把握當下，努力做好現在的事情」，這才是自己應有的態度，至於外面的風風雨雨，都謝謝大家的關心。

另外，已表態會競逐2024總統大位的台北市長柯文哲，今天被媒體問及，「侯市長會不會是2024好搭檔」，僅回應「好啦好啦」，有媒體問侯友宜，是否覺得柯文哲是2024的好搭檔？

侯友宜脫口而出「他回答得很好，好啦好啦」，不過侯友宜隨後表示，自己現在最重要的還是拚市政，所以真的好好的拚市政，讓我們好好做事。