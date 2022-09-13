楊鎮浯縣長與邱太三主委就「專案」復航事宜溝通，達成以傳統節日為起點的共識。（縣府提供）

楊鎮浯今偕旅台金門同鄉會總會長楊維居帶領全台28個同鄉會代表拜會陸委會主委邱太三，轉達鄉親盼望在國境管制逐漸鬆綁下，也應逐步開放「小三通」並走向常態往來的心聲。（縣府提供）

金門小三通停／復航大事紀之一。（縣府提供）

金門小三通停／復航大事紀之二。（縣府提供）

金門「小三通」因疫情停航近3年，當地各行各業大受衝擊，縣長楊鎮浯今偕旅台金門同鄉會總會長楊維居帶領全台28個同鄉會代表拜會陸委會主委邱太三，轉達鄉親盼望在在國境管制逐漸鬆綁下，也應逐步開放「小三通」並走向常態往來的心聲。雙方最後達成研議以冬至為節點，採人道「專案」模式開通復航船班的共識。

楊鎮浯強調，「小三通不能無限期的停航下去！」如果能朝人道專案的方向規畫復航事宜，並以金門人最重視的祭祖傳統節日，還有3個多月準備時間的「冬至」做為試辦節點，將是一個很好的開始。

楊鎮浯在上午11時許，偕立委陳玉珍辦公室主任董志謀與旅台金門同鄉會總會長楊維居、台北市金門同鄉會前任理事長楊紫玫和現任理事長許奮鬥，以及新北市李德毓理事長、台中市鄭根陣理事長、總會秘書長黃耀民等人拜會陸委會主委邱太三。

楊鎮浯強烈要求，小三通務必隨國境同步開通，在人道、就醫、就學的專案規畫下，最後逐步走向常態復航，如此不但可解決金門鄉親的基本需求，也可為緊張的兩岸關係起到融冰作用，並協助疫情後的金門在人流往來下，帶來產業復甦的契機。

楊鎮浯表示，「與病毒共存」恢復日常生活是當前國內的防疫政策，面對疫情發展趨於常態化，我方邊境管制措施已逐步鬆綁，入境檢疫天數也逐漸縮減，中央部會對於「小三通」不應有任何差別對待，應以更積極、正面的態度對應，隨著國境解封同步開通，為逐步常態往來做準備和努力。

邱太三也表示，隨著國境逐步開放，兩岸交流勢必要恢復，陸委會將審慎評估兩岸情勢，以及檢視縣府的方案與訴求，做好相關準備工作。