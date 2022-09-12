選舉越來越近，新北市長侯友宜今被問到是否會和國民黨台北市長參選人蔣萬安討論市政議題時表示，新北市是北北基桃宜的中心點，他多年來一直在強調一件事要共好，台北好、新北好、桃園好、基隆好、宜蘭好，不管是台北跟新北提出什麼樣的政見，只要能夠為這一塊土地做事，提出好的政見，新北好、北台灣好、千萬人共好，台灣一定會更好。

被問到是否有具體政見，侯友宜說，只要是好的政策可以延續，但隨著時代環境有時候審時度勢，要做適度調整，大家要一起努力面對整個生活圈，希望提出更好的政見讓大台北，讓整個全台灣更好。