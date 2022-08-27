鄭運鵬楊梅區後援會成立大會現場超過3千人到場支持。（蔡明亘攝）

鄭運鵬向楊梅民眾喊話，讓他擔任市長，讓桃園市長鄭文燦進行政院、進總統府。（蔡明亘攝）

蔡英文表示，桃園需要會做事的市長，要市民集中力量支持別分散。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今晚在楊梅區成立第2處後援會，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦與多位同黨立委、市議員與議員參選人均到場力挺，展現大團結氣勢，現場超過約3千人到場。蔡英文表示，鄭運鵬是使命必達者，歡樂選舉氣氛是最棒民主，喊話楊梅鄉親集中力量相挺。

蔡英文表示，鄭文燦推動的建設數量多到無法一次說完，桃園要選會做事的市長，現在另一個「鄭市長」來參選了，她認為鄭運鵬是使命必達的人，做過任務都全力以赴也扛得起重擔，最近也讓選舉氣氛變得歡樂，是最棒的民主。

蔡英文喊話，要讓桃園成為台灣的心臟、世界的引擎，鄭文燦對桃園的規畫，會由鄭運鵬接力執行，還有18歲公民權投票，大家務必也要支持，集中力量別分散。

鄭運鵬也說，桃園隊以最短時間，在2周內成立楊梅後援會，他的選舉能後發先至，全靠鄭文燦8年來的成績，才能如此有效率運轉。鄭運鵬更喊話「讓運鵬擔任市長，讓鄭文燦進行政院、進總統府！」桃園鐵三角從中央到地方，都需要大家支持，一起運轉桃園大進化。

鄭文燦細數8年來在楊梅的政績並表示，楊梅已站在新起跑點，變得完全不一樣，要楊梅鄉親支持鄭運鵬，鄭文燦也直批國民黨桃園市長參選人張善政不了解桃園，每天只想唱衰桃園，這並非市民想要的。鄭文燦強調他執政不分藍綠，把每位市民當成頭家一樣照顧，也希望這次選舉能正面競爭，呼籲對手別抹黑8年來成果。