茶碗蒸。(洪秀瑛攝)

熟成黑鮪魚中腹搭北海道馬糞海膽。(洪秀瑛攝)

岩潮池。(blu koi提供 )

櫻桃鴨三部曲。(blu koi提供 )

提拉米蘇的腳印。(洪秀瑛攝 )

日料吧台區充滿時髦摩登之美。(blu koi提供 )

隱身於台北東區靜謐巷弄間，去年底甫開幕的「blu koi」，以雙主廚打造味蕾極致享受的創新概念，吸引無數饕客慕名前往。從今年8月起將原先獨立的神秘包廂正式開啟，同時新增日式及法式菜單選擇，也可以安排名聞遐邇的雙主廚聯手日法料理全菜單，還提供包場服務，滿足饕客們挑剔的味蕾。

法式blu ROOM由靈魂人物Patrick Dang操刀，以來自世界各處及當地季節性新鮮食材，獨家手法醃製或是熟成的肉品，搭配私房特製醬汁調配，以許多長時間繁複製作過程和手工細磨出充滿風土與文化的菜單，讓食客們在此享受著美食帶來的味覺滿足、藝術般擺盤的視覺美學、撲鼻酒香的誘人嗅覺以及杯觥交錯間聽覺上的純粹美好。

主廚拿手甜品「提拉米蘇的腳印」為分解版的創意料理，有趣又可愛的足跡腳印非常吸睛，除了有咖啡與榛果口味冰淇淋，蕎麥餅碎片撒上液態氮速凍巧克力，更讓人感受探索美食的驚奇，其百香果口味醬汁甜而不膩。

位於外間的koi ROOM日料吧檯區，以流線型木作設計打造、充滿時髦摩登之美，在此可享用由底子深厚的傳統日料師打造、以新鮮食材為主的無菜單料理。

其中廣受饕客們歡迎的品項，是使用專門從日本訂製來台、造價超過百萬的不插電「冰室」所熟成的海鮮魚品，包括鮪魚大腹、中腹及赤身等，在熟成兩周後，這時魚肉中的胺基酸已轉換成蛋白質，筋也已經完全軟化，整體香氣和甜味大幅提升，入口即化。

其國際團隊同時宣布，預計年底在台北再開設一家全新法式料理，延續blu koi風潮，將令人驚喜的法料美食體驗空間，在視覺、嗅覺、聽覺、味覺甚至觸覺五感上帶來全新感受。

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