苓雅分局員警於26日巡邏時，見22歲王男駕駛機車，後座乘客未戴安全帽，於是員警上前攔查，沒想到王男散發出酒味，員警隨即詢問王男是否飲酒，王男也坦承有喝半罐啤酒，經酒測酒測值未達0.25，依道路交通管理處罰條例掣單告發並當場移置保管該機車，事後員警調查發現王男於2020年也因酒駕遭到扣車，顯然王男是罰不怕，才敢2度酒駕！

苓雅分局凱旋路派出所員警於26日凌晨5時30許巡經五福一路東向西時，看見王男的後座乘客未戴安全帽，警方見狀尾追在後，王男於五福一路與和平一路路口停等紅綠燈時，警方上前攔查。

王男接受攔查後，員警發現該王男身上竟然有酒味飄散，員警詢問是否有喝時，王男也很直接坦承有喝半罐啤酒，警方對王男實施酒測，王男酒測值超標但未達移送階段，員警告知王男「不用送法院，可是我要扣車」。事後員警調查發現王男在2020年時也是酒駕遭逮且被扣車。

苓雅分局表示，2022年1月24日立法院已三讀通過修正道路交通管理處罰條例及刑法，內容係針對酒後駕車刑罰及行政罰的新制度，而該新制亦於1月30日正式上路，修正後累犯者得由公路主管機關公布其姓名、照片，且所謂之累犯計算時間延長至「10年」；更加重同行者連坐處分最高新臺幣1萬5000元罰鍰，種種規定顯見政府對於酒駕議題的重視，也呼籲民眾切勿心存僥倖貪圖一時方便而酒後駕車，以免觸法而得不償失！

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