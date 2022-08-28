數位發展部昨（27）日正式揭牌，總統蔡英文在臉書表示，該部主要有3大任務，分別為協助企業加速數位轉型、提升國家資安聯防體系、促進開放資料及公私協力，不過國民黨副秘書長李彥秀指出，疫苗採購合約及蔡英文的論文均封存30年，政府卻說要推動資訊透明，這樣有誰會相信？

李彥秀昨日在臉書表示，數位發展部正式揭牌，但卻被爆出花費7000萬元在台北車站附近租辦公室，這樣大手大腳的花錢方式，與苦等不到電擊槍及訓練用卡匣的警察同仁相比，顯得諷刺又讓人心痛。

李彥秀提到，蔡英文稱數位發展部的任務之一是｢促進開放資料｣，但她質疑若資訊透明是重要目標，為何疫苗採購合約卻要封存30年，甚至連蔡的論文都不敢給國人檢視，「蔡政府說要推動資訊透明有誰相信！」

李彥秀說，若數位發展部成功推動數位轉型，大家都會給予掌聲，但若僅是發展網軍，甚至被抓到針對在野黨或異議者進行網路攻擊，那只會跟促轉會一樣，淪為另一個「東廠」。