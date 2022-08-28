民進黨新北市長參選人林佳龍今（28）日與年輕首投族座談，找來文化大學學生談「居住正義」，再度提及4年前選舉，新北市長侯友宜、妻子名下的文大宿舍大群館的爭議，指侯市長是包租公，為了稅金將宿舍分為99個門牌，在年輕人身上賺取不當利益，強調若當選新北市長，會落實「居住正義」。

座談會主題聚焦「交通」、「居住正義」及青年公共事務參與，林佳龍團隊邀請文化大學政治系三年級學生談「居住正義」，學生「做球」提及，過往新北房租相對便宜受到年輕朋友青睞，但過去幾年來看到因為侯市長的房屋政策，導致新北房價飛漲，租金越來越貴，導致民眾苦不堪言搬到桃園市，侯也無相對配套措施，甚至在文化大學當包租公，很難想像他會是能幫青年解決居住正義問題的市長。

林佳龍說，現在台灣對年輕人來說最大問題就是「居住正義」，很難成家立業，想要買到一間小房子，要12年6月不吃不喝，這樣年輕人還會去拚未來嗎？話鋒一轉，旋即指侯市長家是包租公，引起爭論是為了轉移稅金問題，分成99個門牌，在年輕人來看是獲得不當利益，且標售板橋青年社宅，販賣市府土地，圖利建商財團，助長炒房，年輕人覺得無未來，只好隨著機捷移居桃園，這也是新北人口越來越少的原因。