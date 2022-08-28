山本悌二郎先生為 1920 年代擘劃台灣新式糖業的關鍵人士 ，當地仕紳為感念山本悌二郎先生的貢獻，委託藝術家黃士水創作銅像並置於橋頭糖廠社宅事務所前。（柯宗緯攝）

山本悌二郎先生銅像於28日在高雄市長陳其邁、駐日代表大使謝長廷、文化部次長李靜慧、高雄市長陳其邁、副市長史哲的見證下，於高雄市立美術館完成賦歸開箱。這長達60餘年的再度重逢，是經由多方協調與繁雜的過程，才得以完成；謝長廷也親自發表賦歸過程，感動眾人，山本先生銅像歷經百年流轉賦歸的歷史時刻，更象徵了台日友好與文化交流的珍貴里程碑。

山本悌二郎先生為 1920 年代擘劃台灣新式糖業的關鍵人士 ，橋仔頭糖廠於1901年起矗立於高雄橋頭地區，是台灣第一間現代化糖廠，開啟台灣的製糖工業，也改變了台灣糖業的生產模式。當地仕紳為感念山本悌二郎先生的貢獻，委託藝術家黃士水創作銅像並置於橋頭糖廠社宅事務所前，後因物換星移，銅像來到山本先生的故鄉佐渡市，並將銅像放置於佐渡市真野公園。

駐日代表大使謝長廷表示，一個世界的偉大城市、令人嚮往的城市，不應只是有工業，應該有藝文、歷史，有柔軟的地方。原本是想向日本複製銅像作品，但後來想說，作品原本是放在橋仔頭糖廠，因此向日本爭取原銅像運回台灣，日本方也表示山本悌二郎雖然作為日本眾議員，但一生最快樂、最奉獻的時刻是在台灣，因此還給台灣是應該的；銅像的運送過程繁雜，在運回台灣的那刻，參與人員感動到連眼淚都掉下來，感覺終於完成了一件大事，

文化部次長李靜慧表示，能夠促成這件事要感謝很多人，這次的銅像原像會放置在高美館，並會複製２份銅像放置在橋頭糖廠與佐渡市真野公園，過程中會牽涉到許多繁雜的工程，山本悌二郎銅像原是放置在日本佐渡市真野公園，受到60年的風吹日曬，修復過程也相當重大，高雄市政府今天迎回銅像，是文化部相當重要的一塊。

市長陳其邁表示，這一次黃土水的作品賦歸，是因為謝大使居中奔走，銅像回來的過程，是令台灣跟日本人民都相當感動的一件事情，這個銅像從1959年離開台灣，到現在已經有63年的時間，經歷雙方不斷努力才促成黃土水的作品山本悌二郎銅像回到高雄。63年其實變化非常多，但不變的還是台日之間的羈絆與友情。假如沒有謝大使跟佐渡市的市民要共同促成這件事，這一段銅像回歸的過程，其實是幾乎是不可能的事情，幾乎是不可能達到的任務。