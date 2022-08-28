林佳龍指出，台灣在防疫最前線有雙重意義，除了抵抗病毒，也對抗獨裁政權。（呂健豪攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍，今天下午前往三芝的小基隆福成宮參拜，前立委呂孫綾、市議員參選人鄭宇恩、彭莉惠也到場。林佳龍特別提及出身三芝的已故前總統李登輝，不僅是全世界都知道的「民主先生」，日本人更是將他視為自己的長輩一般尊敬，而他打下的民主基礎，由蔡英文總統發揚光大，所以世界對於台灣非常的好奇、尊敬。

林佳龍在致詞時除了再次強調政府相關的政績之外，他特別指出，台灣的民主可以抵抗中國的威脅，全世界看到台灣的防疫表現好，經濟表現也不錯，除了Covid-19的病毒外，在政治上還有另一種病毒對台灣不斷文攻武嚇，所以台灣站在防疫最前線具有雙重意義，除了抵抗Covid-19之外，也抵抗中共的獨裁政權在全世界擴張。

林佳龍也指出，新北市已經17年沒有政黨輪替了，過去蘇貞昌擔任縣長時打下的基礎，現在大家都還在享受，而蔡總統執政的第6年，歸功於完全執政，讓許多政策得以推動，像是前瞻基礎建設的8千400億的執行，尤其交通、觀光特別明顯，因為三芝也是交通部北海岸國家風景區，也跟自己關係密切。

另外像是長照2.0、托育一條龍等政策，不斷會持續推動，預算編列更是不斷增加至千億，未來更要建構住宿型長照機構，可以讓家庭得以喘息，同時創造長照產業、增加就業機會，而這部分新北市更要走在最前面。林佳龍說，因為蔡總統對新北的重視，所以特別徵召自己來參選市長，希望距離選舉只剩下90天左右，可以獲得支持，與中央合作來建設新北市。