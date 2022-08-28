新北市土城宜蘭縣同鄉會今舉行會員大會，同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，特別的是，新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛先前支持立法院長游錫堃，今卻到場挺侯，與侯友宜、市議員林金結揮舞印有「侯」大字的旗幟，大喊凍蒜，引拔樁聯想。

新北市土城宜蘭縣同鄉會榮譽理事長林金結、理事長藍淑珍、副理事長呂聰成、常務理事蔡萬合等人今出席會員大會，現場席開200桌、吸引2000多名宜蘭同鄉會參與，出身宜蘭的林金結陪同侯友宜全場打招呼，現場鄉親興奮熱情，並喊話大家多支持侯友宜，支持他推動地方各項建設。

侯友宜致詞表示，他與宜蘭鄉親一樣，數十年前來到北部打拚，從警以來靠著勤儉、努力、不怕死的精神，守護民眾的安全，秉持堅強意志和勇氣，不分黨派為國家、人民站在第一線奮鬥，感謝民眾給他機會，讓他為民服務，他強調會靠團隊力量做好市政，持續帶領新北進步。

林金結表示，侯友宜與宜蘭鄉親一樣，從故鄉到新北市打拚，靠著充沛活力與魄力推動市政，獲得市民大力肯定，他會與侯友宜、土城區所有里長一起推動地方建設，讓市民生活過得更好。

據悉，游錫堃是宜蘭人，因此新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛才會大力相挺，也因游錫堃是正國會代表，外界原預期同鄉會會支持同屬正國會的林佳龍，但林佳龍未有同鄉背景，又突然空降，難打進地方組織，因此同鄉會才會轉為支持侯友宜。