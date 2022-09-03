軒嵐諾颱風持續增強，氣象局已發布陸上颱風警報，預計暴風圈今晚接觸新北、基隆、宜蘭陸地，此外，受到颱風外圍環流影響，氣象局稍早也針對13縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾提防落石及淹水。

氣象局今（3）日16時15分發布豪雨特報，受到第11號颱風及其外圍環流影響，要提防突如其來的強降雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨甚至是豪雨的機會，基隆、台北、新竹市、台中、彰化、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義山區可能有局部大雨，呼籲民眾留意落石及溪水暴漲，尤其低窪地區要慎防淹水。

豪雨範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣山區；大雨範圍：台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣。

氣象局指出，受颱風及其外圍環流影響，北部及東北部降雨持續，恐有局部大雨或豪雨，尤其北部山區有大豪雨的機會，中南部降雨雖不這麼劇烈，但下雨機率也不小，台中、彰化及中部其他山區也有機率降雨。