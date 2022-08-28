苗栗今增678例 今年確診數破11萬人 16:382022/08/28 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗今天＋678。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣今天28日新增新冠肺炎本土確診678例，其中男性296人、女性382人，年齡分布1歲以下至91歲。自今年1月1日至今天0點，累積本土案例11萬909人，人口占比確診率達20.72％。 縣長徐耀昌說，各類新冠疫苗充足，再次呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我健康。疫情多變，防疫不鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。 南投今增350例確診 假日接種站湧1065人施打 美國鷹派升息 台灣央行9月恐升1碼 台灣邁向世界最老 #新冠肺炎 #台灣 #苗栗 #染疫 #確診人口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三芝參拜讚揚李登輝 林佳龍：全世界都知道的「民主先生」 14:362022/08/28 政治 「創意逛大街」夯 高市府再推美感旅店 04:102022/08/28 地方新聞 國外染疫通通不理賠 出國風險增 04:102022/08/28 生活新聞 紐約人看「紐約大都會台灣日」 04:102022/08/28 時論廣場 地球發燒越來越熱 專家：台灣未來恐再無冬季 13:342022/08/28 生活 兩岸一家親》作家藍博洲：大陸也要宣傳台灣抗戰史 00:002022/08/28 兩岸徵文 陸疫情升溫 河北石家莊地鐵線路今起停運 4區域居家辦公 14:572022/08/28 兩岸 砲轟蔡政府兩岸政策 呂秀蓮：台灣絕不做第二個烏克蘭 16:212022/08/28 政治 和台男交往！女陸生被母勸分手 崩潰爆哭：我們是認真的 14:352022/08/28 生活 抓到了！ 桃龍潭警逮自強外役監29歲通緝犯 仍有1人在逃 12:362022/08/28 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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