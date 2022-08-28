高雄市長陳其邁今與活動代言人藝人張文綺合作，聯手炸起鹹酥雞來。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今與活動代言人藝人張文綺合作，聯手炸起鹹酥雞來。（柯宗緯攝）

2022全國鹹酥雞嘉年華昨起登場，首日創下3.5萬人參與，今天雖然天公不作美，下起了滂沱大雨，但人氣依舊不減。（柯宗緯攝）

台北市長柯文哲今（28）日到高雄大遠百17樓誠品舉辦簽書會，巧合的是，高雄市長陳其邁同一時間，人就在1樓廣場參加「全國鹹酥雞嘉年華」。媒體問及會不會送柯文哲吃鹹酥雞？陳其邁笑說，送1份最辣的給他，他是醫界的前輩，簽書會也很辛苦。

2022全國鹹酥雞嘉年華昨起登場，首日創下3.5萬人參與，今天雖然天公不作美，下起了滂沱大雨，但人氣依舊不減，大批民眾冒雨集結，要在近百攤中尋覓「邪惡美食」，28日觀光局稍晚也將公布各店家獎項。

陳其邁今與活動代言人藝人張文綺合作，聯手炸起鹹酥雞來，張文綺笑說，一大早10點就先起床預炸，現場再下鍋一次後，由陳其邁接手撒胡椒粉、辣椒粉，陳其邁毫不手軟下手超重，直說每次看到老闆在撒就很「舒服」。

今恰逢柯文哲與陳其邁都在高雄大遠百，但兩人錯開，並沒直接同台見面，媒體問及是否會送柯市長鹹酥雞？陳其邁直說，「多歡迎他來參加我們（鹹酥雞）邪惡的行列」，當然會請他吃鹹酥雞，歡迎柯市長到高雄，他是醫界的前輩，簽書會也很辛苦，會備1份鹹酥雞看怎麼送給柯市長。

觀光局長周玲妏表示，來自全國各縣市的知名鹹酥雞攤販兩日合計近百攤販，本身也自帶網路流量，吸引大量民眾前來，各攤販人潮不絕，民眾一口鹹酥雞、一口啤酒、飲料或奶茶，搭配現場的歌舞表演，享受「滿滿邪惡美食」節慶氛圍。

今年邀請到鹹酥雞店家各個大有來頭，有30年老店台中洪家回春堂、高雄本地的爆漿炸雞迷路炸雞店和卡滋嗑炸雞等名店，更吸引到韓國連鎖炸雞品牌Nene chicken，還有台灣啤酒、海尼根、可口可樂等飲料品牌共襄盛舉。

另外，受到上次「旗津風箏節」人潮擠爆，但交通大亂引發民怨，這次市府提早布局，加強周邊交通管制，並宣導民眾多搭大眾運輸到場。