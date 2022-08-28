AIGNER SOGO復興店開幕，剪綵嘉賓吳姍儒。（SOGO提供）

創立於1965年的德國包款、皮革配件品牌AIGNER，由義大文創產業將該品牌重新帶回台灣市場，在2021年於義享時尚廣場開設全台第一家專門店後，再度選定台北遠東SOGO復興館，開設AIGNER台北首家專門店。

日前出席AIGNER開幕活動的吳姍儒表示：「最初認識到AIGNER，是因為經典A字馬蹄鐵LOGO，及每一季都會出現的純手工Cybill包款，加上我本身是細節控，所以除了包款本身要好看外，細節如接縫處，及拉鍊車縫的作工我也非常在意，永遠經典的款式，也不需擔心是否會退流行。」