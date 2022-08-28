鄭家純白色西裝外套內沒穿，兇猛身材大放送。（純色提供）

鄭家純（雞排妹）創立的情趣用品品牌「純色」推出女性情趣用品，今（28日）以CEO身分舉辦新品發表會，她白色西裝外套內沒穿，兇猛身材大放送，誠意十足。她坦言在台上很緊張，擔心會卡詞，為了今天活動，準備講稿到半夜3點半，不到7點就起床，「即使有10年的舞台經驗，自己的品牌活動感受還是不大一樣。」所幸整場活動下來，比她預期的順利。

她砸逾千萬開發女性專用的「純淨呵護儀」，主打可兼顧愉悅和改善私密處困擾，邀百位女性試用，因主打有紅外光照射，有試用者的分泌物及異味問題獲得改善，寫下評語「照耀陰間、活化人間」，令她印象深刻。而鄭家純期待該產品今年底海內外能賣出3000支，之後也會積極參與日本、美國的成人展。

鄭家純31日就要滿29歲，今天下午還出席2場生日會，與粉絲們同歡，不過她為了今天的3場活動全都順利結束，根本沒空去想生日當天要怎麼過。至於生日願望，她說在這1年失去了2位親人，蠻感概的，希望身邊的人平安健康最重要。