聯準會主席鮑爾對升息的強硬發言，使得美股26日重挫，包括道瓊大跌千餘點，那斯達克、費半等重要指數均大跌，引發市場憂心29日台股表現。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華28日晚間指出，國安基金先前已獲授權進場護盤，接下來一定會「在必要的時機採取妥適的措施」。

至於如何作，阮清華表示不便透露細節，但國安基金先前已獲委員會議授權，「一定會維持市場的安定」。

國安基金內部評估，由於費城半導體指數已跌5％多，再加上台灣也有台積電、聯電在美掛牌ADR，因此難免會受到影響，這也將成為29日國安基金進場護盤，力抗美股重挫對台股衝擊的重點。

阮清華亦從通膨及台灣經濟基本面向市場作三大信心喊話，一是台灣的通膨並未像美國那麼嚴重；二是根據近來所公布的GDP成長，台灣第二季的經濟成長表現仍相對佳；三是被視為「護國神山」的台積電，即使是訂單減少，但整個產能仍會在滿載狀態。

阮清華因此信心喊話指出，雖然台灣和美國股市之間連動度高，但不見得都會亦步亦趨，投資人要有信心。

根據國安基金管理條例的規定，國安基金有5,000億元銀彈可進場護盤，據側面了解，自從國安基金進場一個多月以來，由於市場信心回穩，因此實際上國安基金所用銀彈不多，後續因應國際政經情勢的震盪，國安基金仍有相當的空間大展拳腳。

至於金管會方面會否在29日配合國安基金的護盤採取相關的措施，市場猜測，金管會採取限空令等措施的可能性不低，但要看29日盤勢而定。