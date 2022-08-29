國民黨主席朱立倫（中）29日出席第21屆111年度中央評議委員會議。（黃世麒攝）

國民黨主席朱立倫宣示國民黨要「親美、友日、和陸」，朱立倫今天在中評會致詞時強調，日本是鄰居，不能陷於一部份歷史情結，讓大家覺得國民黨反日仇日，必須要知日友日；朱立倫致詞時也提到前總統李登輝貢獻台灣經濟發展，推動民主自由，他強調國民黨不會忘記黨員同志努力結果。

朱立倫說，國父孫中山立志收復台灣，先總統蔣中正抗戰勝利、光復台灣、保衛台灣，先總統蔣經國建設台灣，前總統李登輝推動台灣經濟發展、民主自由，前總統馬英九任內讓兩岸和平、區域穩定。

朱立倫接著表示，他之所以要提到每一位國民黨籍總統執政階段，因為不是哪一位領導人的貢獻，而是全體黨員同志努力結果，國民黨不會忘記任何階段黨員的貢獻。

朱立倫也提到「親美、友日、和陸」路線，國民黨回到美國華府設立代表處，受僑胞肯定，國民黨在美國要有聲音；日本是鄰居，不能陷於一部份歷史情結，讓人覺得反日仇日，必須要知日友日；兩岸關係則是重中之重，兩岸必須溝通對話，不能對抗交惡，更不能引起戰爭，讓下一代受害。

朱立倫說，疫情期間，在對岸的台商、台生等台胞，都沒人關心，民進黨更不去理會這些同胞，讓他們如同棄嬰，這次國民黨副主席夏立言去對岸關心他們，是真正愛台灣，民進黨只會不斷抹紅，卻提不出幫同胞解決問題方案。

朱立倫強調，ECFA多少中小企業跟漁民都非常關心，被中斷就會傷害到他們，因此國民黨才透過民間力量確保ECFA能夠延續，兩岸關係惡化，沒有小三通，因此國民黨也主張恢復小三通，緩和兩岸氣氛，降低戰爭風險，國民黨做這些事被罵，但是是做對的事，是對台灣同胞好的事，都會勇敢去做。