潭雅神社區大學開設「古道水圳歷史路線」課程，讓後人了解先民開荒闢地的艱辛歷程。(台中市政府提供)

實地踏查「古道水圳」，潭雅神社大導覽培訓9月開課。(台中市政府提供)

水圳的開發與先民墾拓息息相關，水圳就是母親之河、生命之泉！教育局長楊振昇指出，潭雅神社區大學開設「古道水圳歷史路線」課程，將實地踏查圳路的脈絡，深入認識潭雅神水圳文化，引導學員思考水圳系統的意義與價值，深化對社區的關懷。

楊振昇表示，教育局鼓勵市民終身學習理念，輔導台中市潭雅神社大開設「潭雅神水圳導覽員培訓」，以「水圳」為主軸，引導學生展開水圳探險，藉由與環境互動的過程看見家鄉珍貴的歷史與文化。

課程中主要探索的是神岡浮圳，流經今日神岡區、大雅區、西屯區、南屯區各地，為清雍正元年(1723年)岸裡通事張達京初築建置，見證閩粵、漳泉族群與岸裡社族人之間，既競爭又合作的開發軌跡。

楊振昇說，廖啟宗老師期待透過課程讓民眾認同地方價值，建構起對自身文化的認同感，成為具備在地關懷與全球視野的現代公民。參與過課程的學員洪小姐說，跟著廖老師認識水圳好像在閱讀一本潭雅神的歷史課外讀物，印象最深刻的是老師介紹「牛屎坡」就是現在神岡厚生路。

地方耆老王勝得提到，這條路當年是泥土路、坡度大，要轉好幾彎才能到坡頂，中途不敢歇息，擔心一停下可能倒退嚕，農人狠心拿鞭猛抽黃牛，黃牛累得雙膝跪下仍往前爬，等到平緩地一時放鬆，竟拉下大量牛屎，因而得名。深入其境後，更能體會到當時地名命名的由來。

教育局強調，課程將藉由實地踏查了解圳路的脈絡，深入認識潭雅神水圳文化。「潭雅神水圳導覽員培訓」於9月開課，課程開設在僑忠國小，週三晚上7時至9時。歡迎洽詢潭雅神社區大學(電話：04-25310990)，一起加入社區大學終身學習的行列。