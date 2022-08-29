行政院長蘇貞昌今（29日）上午8時召開擴大防疫會議，國內疫情上升，近一周（8月22日至28日）新增本土病例數較上周（8月15日至21日）上升15.6％。蘇貞昌表示，由於暑假期間國內旅遊活動頻仍，中元普渡相關活動也近日才落幕，而中秋佳節將至，國人親友間的群聚、烤肉活動頻率也將大增，請指揮中心密切觀察國內疫情發展情形。

蘇貞昌表示，由於本周各校園已陸續實施返校措施，學生將於結束2個月的暑假後回到校園生活，而目前國內疫情雖有些微上升，但相關疫情尚在掌握之中，仍請指揮中心及教育部與地方政府教育局保持聯繫並緊密合作，針對放疫措施及學童疫苗施打作業務必做好宣導，使家長充分瞭解資訊，並做好相關準備作業，藉由提高覆蓋率以提升學童的保護力。

此外，有關各縣市疫苗施打情形，也請指揮中心持續掌握，並向國人說明各縣市的疫苗施打狀況，若有部分地方政府出現無法提升施打率的情形，儘速提供必要之協助。

蘇貞昌表示，全國各縣市地區亦將陸續規畫重陽節大型活動，由於相關活動勢必將吸引長者參與，請指揮中心及內政部務必要求各地方政府民政局及村里幹事提前做好相關防疫宣導工作及規劃，以減低長者染疫風險。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，惟仍嚴峻，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，占比約74％，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心表示，國內疫情上升，全國新增病例略為回升，近一周（8月22日至28日）新增本土病例數較上周（8月15日至21日）上升15.6％，且持續出現社區BA.5感染個案，本周即將開學且中秋連假將至，人群南北交流機會增加，社區傳播風險上升。入境採陽性率上升，上周（8月22日至27日）整體採檢陽性率為4.33％。另自8月22日調升入境總量為5萬人，上周（8月22日至28日）入境總人數為4萬3221人，機場檢疫、防疫車輛及旅宿等量能尚屬適足。