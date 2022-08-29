中秋節將至，除了烤肉外，許多人已經收到親朋好友送的月餅，有些人想還原剛出爐熱呼呼口感的月餅，將月餅拿去微波加熱再吃；但不是所有口味的月餅都能直接拿去微波，如果內餡包含蛋黃的話，可能會發生爆炸，有三種方式加熱內餡含有蛋黃的月餅。

內餡包含蛋黃的月餅不能直接拿去微波。（示意圖／達志影像）

到了中秋節前夕，網路上就會頻傳月餅爆炸事故，但過去台電就有在臉書粉絲團上提醒民眾，加熱月餅前一定要留意一下，月餅內是否包含完整的蛋黃；若是有的話千萬不能直接放進微波爐加熱，以免發生爆炸。台電解釋，因為蛋黃外層包有一層薄膜，加上被餅皮包覆，微波加熱時蒸氣被悶在內部；當蛋黃內部壓力過大無法承受時，就會發生爆炸，同樣的道理，帶殼的雞蛋也不能直接放入微波爐加熱。

想吃到熱呼呼的月餅還是有辦法的，可以利用烤箱或者是電鍋，用不加水乾蒸的方式加熱月餅，就可以吃到熱呼呼口感的月餅，且不用擔心爆炸的問題；如果真的只有微波爐也不用擔心沒辦法加熱月餅，在微波前先將蛋黃切開，就能夠將蛋黃內部的蒸汽散出，就不會因此爆炸。

微波爐固然方便但還是有一定危險性，應該多加注意使用方式。（示意圖／達志影像）

除此之外，台電也提醒，使用微波爐時，應該隨時留意加熱的情況；若是微波番薯、肉類等可能會迅速燃燒的食材，要依照使用手冊建議時間加熱；若沒辦法確定食物的加熱時間，建議以短時間且分次加熱方式；若連同包裝加熱時，先確認包裝上是否標示可微波；微波時千萬不能使用金屬容器；微波爐屬於高功率電器，也要留意用電負載的情況。