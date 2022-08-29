美國和歐洲越來越猛烈的加大升息風險，推高了債券殖利率、美元走高，港股周一跌勢明顯。

周一香港恆生指數全日低走，收跌146.82點或0.73%，為20023.22點。國企股(H股)跌48.73點或0.70%，為6872.26點。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)承諾以政策帶來的痛苦來抑制通膨。此粉碎了人們過去對聯準會救市的希望。

科技股受挫，科技指數跌1.23%。聯想跌4.7%；小米逾跌3%；嗶哩嗶哩跌4%。

受美股下跌拖累，創科實業跌5.5%，報93.3港元，為表現最差藍籌股。

物業管理股也下挫；世茂服務跌7%，綠城服務跌15%；金科服務跌4%。

煤炭股升3.0%。中煤能源升5.4%，兗礦能源升4.3%，股價創一年新高。

美團升2.64%，報186.7港元，並主要地減緩了大盤跌勢。美團上周五公布第二季業績，營收年增16.4%，淨虧損收窄67%，為11.2億人民幣。高盛升美團目標價為275港元。

新東方在線升5.5%，報22.85港元。該公司上周五晚間公布財報，截至5月底的全財年營收減少36.7%，淨虧損收窄67.8%，為5.34億人民幣。