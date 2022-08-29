民眾黨桃園市長參選人賴香伶近日在臉書粉絲頁招募志工，部分志工也主動參與賴香伶的競選活動，但29日下午3點多，賴香伶志工Line群組遭不明人士植入4個機器人，以不雅文字怒罵所有志工後，就將志工、幹部全踢出群組，對於有心人士擾亂志工群組，賴香伶斥是惡意攻擊性操作行為，面對這類網路攻擊，她早有心理準備，只是沒想到「還沒登記參選就來」，未來會加強防範。

賴香伶辦公室指出，賴香伶志工Line群組是透過賴香伶粉專招募，屬於開放性的群組，成立時間約一個月，累積上百位志工參與。29日下午3點多「Yun黑心」、「吉娃娃」等4個帳號加入志工Line群後，隨即重複標記群組內全體人員，並發出多個垃圾訊息擾亂群組，並攻擊管理人員、幹部，隨即將群組內志工逐一退群，企圖干擾賴香伶志工群組運作。

台灣民眾黨桃園市黨部執行長范姜奕凱表示，該志工群屬於開放式群組，辦公室早有防範攻擊的準備，並已另設志工群組運作，斥此行為是惡意攻擊的，明顯針對賴香伶志工團群組而來，強力譴責這種干擾志工團運作行為，尤其是在選舉登記日第一天發生，不免讓人有政治聯想，對於無辜被踢出群組、受干擾的志工感到抱歉，未來會再以其他方式與志工聯繫。