明天是中小學開學日，副總統賴清德今天籲請民眾注意政府推動的三大防疫重點，他說，為了配合防疫，許多生活習慣受到影響，難免有些不便，他感謝大家的體諒，讓校園防疫工作都能順利進行，也希望同學們能健康、快樂地享受學習的樂趣。

賴清德在臉書表示，明天就是開學日，他感謝各位家長、老師在防疫期間的辛勞與體諒，政府也持續在兼顧孩子學習、家長照顧負擔及完善校園防疫工作的前提下，即時調整防疫措施。

為了讓孩子能更安心地在校學習，他請大家一起注意政府三大防疫重點，保護身邊的家人與朋友，讓整體防疫工作更周延，包括：各級學校加強快篩庫存量，持續鼓勵教職員生完成疫苗接種；教職員生生病不入校 ，並加強各學習場域的清消管理；高中以下（含幼兒園）9／12起，開始適用校園防疫新制。

賴清德指出，為了配合防疫，許多生活習慣受到影響，難免有些不便，他感謝謝各級學校的教職員、同學與家長的體諒，讓我們的校園防疫工作，都能順利進行。​新的學期，政府會繼續做好各項校園防疫準備工作，希望同學們能健康、快樂地享受學習的樂趣，一起創造更多的美好回憶！