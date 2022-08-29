大陸多家科技企業近年先後布局金融領域，消費金融與小額貸款更是主要爭奪的戰場。不過搶先卡位並不代表就搶到賺錢機會，以小米消費金融公司來說，2022年上半年淨虧損高達人民幣（下同）9,319萬餘元，反觀去年全年還有淨利潤368萬元。

新浪財經報導，重慶農村商業銀行披露2022年半年報，提及參股的聯營企業重慶小米消費金融公司的業績情況。截至報告期末，小米消金總資產96.61億元，淨資產14.12億元；上半年淨虧損9,319萬餘元，去年全年淨利潤368萬元。

小米消費金融成立於2020年5月，主要從事發放個人消費貸款業務，註冊資本15億元，股東包括小米通訊（50％）、重慶農商行（30％）、重慶金山控股（10％）、重慶大順電器（9.8％）和重慶金冠捷萊五金機電市場有限公司（0.2％）。

目前，小米聯合創始人洪峰擔任小米消費金融董事長、法人，以及天星數科董事長。3月，小米消費金融工商變更，小米聯合創始人王川退出董事職位，新增季春江。季春江曾任宜信CRO，是天星數科CRO。8月，季春江出任小米消費金融總裁任職資格獲批。原董事長周斌據悉已於數月前赴任蘇寧銀行，目前尚無相關公開監管批復。

小米消金官網介紹，其開展旅遊、家裝、教育、3C等場景，覆蓋線上、線下消費需求，有包括現金分期、消費分期、迴圈貸等。合作夥伴包括重慶農商行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發銀行、上海銀行等。