為延續九月消費熱度，台北花園大酒店自9月1日至10月31日止，祭出「好CHILL狂饗曲」餐飲優惠活動，「饗聚廚房」攜手在地排隊名店「金峰魯肉飯」、「燈籠滷味」、「台南牙齒肉圓」、「鮮芋仙」與「金陵酸梅湯之家」聯合促銷，提前預訂4人同行享優惠，平日午、晚餐或假日午茶，每位580元+10％，假日午、晚餐每位780元+10％。「花園thai thai」新菜登場，搭配啤酒享組合價899元且特色啤酒買一送一，另推出「茶香起司蛋糕」及「黑松露野菇鹹派」，外帶6吋蛋糕享兩顆優惠價999元。PRIME ONE牛排館獻上全牛饗宴雙人套餐，售價3,999元，主餐獨享各種不同部位牛排，欲罷不能的頂級饗宴。

「饗聚廚房」以無國界料理為主題，匯集多國特色自助百匯，餐檯上餐點豐富包括經典冷盤、現煮熟食、幸福甜點等，本季並集結「金峰魯肉飯」、「燈籠滷味」、「台南牙齒肉圓」、「鮮芋仙」與「金陵酸梅湯之家」等台灣在地五家名店美味一起呈現。

「花園thai tha」泰式餐酒館由泰國主廚PratchayapornWangpratchayanont領軍，多款特色泰式美饌初亮相，凡點用新菜組合及啤酒，限時享有899元優惠價，餐點包括「酥炸紅咖哩軟殼蟹」、「馬來西亞沙嗲串」、「泰式辣炒雞」、「泰式炸豬肉」、「泰式椒鹽炒菇」、「泰式風味炸雞翅」等。

「PRIME ONE牛排館」推出全牛饗宴雙人套餐，每套售價3,999元，主餐從肋眼心、菲力、嫩肩到牛舌，一道主餐就能品味牛肉多種部位及不同技法的多重口感與享受。套餐以自製手工麵包佐特製抹醬展開美好食光，限定的洋蔥麵包與迷迭香麵包，搭配上特製抹醬黑蒜奶油，入口後濃郁奶香和黑蒜芬芳在舌尖綻放。