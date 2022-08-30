國民黨立委賴士葆。（資料照片）

鄭寶清 宣布參選，立刻被數千個假帳號攻擊，過去賴清德 與蔡英文一起角逐總統初選也曾經發出哀鳴，懇求蔡英文的網軍不要再攻擊他。國民黨立委賴士葆質疑，數位發展部 的成立，對於各部會用公帑豢養1450的網軍成為成為政府的打手與化妝師，這個藏污納垢的黑暗勢力，在數位發展部成立之後，更是冠冕堂皇的被漂白。

賴士葆直言，網路世界躲在鍵盤後面攻擊非我族類已經變成一種可怕的社會現象，民主法治社會對這種亂象表面上雖然有網路警察，但是網路公權力的伸張往往只是針對境外勢力，同時也針對批評政府的在地勢力，再加上與執政黨利益相左的同黨人士。

賴士葆不滿說，網軍攻擊就像黑幫式的行刑，攻擊抹黑帶風向。千夫所指，無病而死的俗語，在駐日外交官蘇啟誠自殺身亡事件這一個活生生的悲慘案例，並沒有讓政府破釜沉舟想要整頓網軍，反而更加積極的建置網軍。被國家的網軍從成百到成千上萬的攻擊出征，或是被屏蔽，對在野人士幾乎是每日家常便飯，這裡是一個沒有公理是非或民主法治的地方。

賴士葆痛批，數位發展部 的成立因應數位時代的來臨無可厚非，但是對於各部會用公帑豢養1450的網軍成為成為政府的打手與化妝師，這個藏污納垢的黑暗勢力，在數位發展部成立之後，更是冠冕堂皇的被漂白。聽到唐鳳說：「我們並沒有資通電軍進駐數發部的問題。」他完全迴避網軍的肆虐問題。

賴士葆呼籲，政府的公權力只是針對批評政府的言論，完全沒有針對防堵黑暗勢力的日益囂張坐大，讓擁有千軍萬馬的政府網軍與手無寸鐵的網民不對等的實力更加懸殊。數位發展部拿了納稅人兩百多億的公帑，對於網路世界的黑暗面視若無睹，完全沒有義無反顧、身先士卒的魄力與膽識去匡正，卻是語帶保留，更遑論聘用半數約聘人員當公職的詭異。