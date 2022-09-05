民進黨台北市長參選人陳時中宣傳免治馬桶政見，卻因偷窺畫面惹議，國民黨立委賴士葆批評，選舉使人瘋狂，陳時中譁眾取寵搏媒體版面，這回踢到鐵板，整天被競選團隊弄成小丑跳梁般，把性騷擾當有趣的人設，讓人不忍卒睹。

賴士葆說，陳時中團隊為了爭取年輕人的喜好度，跳街舞、舔耳畫面之後，更加碼演出廁所偷窺的橋段，不惜犧牲色相演很大，卻偷雞不著蝕把米，面對負面的評價如潮水，這回可真是把選票都犧牲了，陳時中也因此兩度為此事道歉。

賴士葆表示，台北市民更多的是有識之士，大家更期待看到陳時中能夠說服台北市民如何讓台北市重拾競爭力、重拾身為首都的光榮記憶。另一方面，台北市民希望陳時中在離開防疫指揮官之後，跳脫高端代言人的角色，坦然的面對諸多高端的爭議問題、疫苗採購黑箱的問題、3＋11的責任問題…該說清楚講明白的完全推拖迴避，整天被競選團隊弄成小丑跳梁般，把性騷擾當有趣的人設，讓人不忍卒睹。

國民黨立委洪孟楷指出，透過編輯紀錄可以發現，一開始沒有加註這段「廣告動作劇情演出，現實生活切勿嘗試」，直到爭議擴散，才在影片發布後兩小時左右加注這樣的警語，欲蓋彌彰的行為就是證實自己承認這樣的行為錯誤且違法。

洪孟楷批評，根本不是陳時中所言「團隊設計沒有那種意涵」，如果沒有意涵，何必此地無銀三百兩的說現實生活中切勿嘗試呢？