國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室通訊錄，引起後續一連串事件。民眾黨發言人、台北市議員參選人楊寶楨日前在臉書上聲援徐巧芯後，昨（10）日更爆料稱政二代家長們火大了，提醒徐巧芯要小心。

楊寶楨昨日在網路節目《全民平評理》表示，一個人只要有能力，不論他是政幾代其實根本不重要，但此次陳時中團隊的反應確實有點詭異，她質疑「這些人難道沒有印名片嗎？上頭難道沒有公務機號碼嗎？有這麼見不得人嗎？為什麼要偷偷摸摸成這樣？在阿中團隊是一件很丟臉的事情嗎？」

楊寶楨爆料，她近日聽到一個消息，「這些人因為被掀出來，所以他們的家長們有點覺得，為什麼要針對我的孩子！」主持人平秀琳馬上抓到重點，反問「家長們？」同場來賓徐巧芯也說「家長們都超恐怖的耶，有管警政的、管司法的…」

「我們黨內也有政二代！」楊寶楨強調，政二代本身沒有問題，民眾黨內也有政二代，且他們都非常努力，「只要肯做事、做人誠懇，才是最重要的。」