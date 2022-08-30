高雄市婦幼隊啟動護童專案，幫助小朋友和家長們迎接新的學年到來。（高雄市婦幼隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌C20至C24站10月初即將通車，請家長行經美術館路、中華一路、大順一路等輕軌路段之龍華、新上、正興等國小接送學童時，配合學校所規畫的接送停等區等措施，並鼓勵學童提早下車步行入校。（高雄市婦幼隊提供／崔正綱高雄傳真）

莘莘學子經過漫長的暑假，終於在今日開學了！高雄市政府警察局婦幼隊也全面啟動護童專案，幫助小朋友和家長們迎接新的學年到來。維護學童上、放學的安全及學校周邊交通秩序。婦幼隊於高雄市200多所小學，規畫護童專案派遣警力執行，另外與義警、學校老師、導護志工等協勤民力結合，加強學校周邊交通疏導，共同建立校園安全防護機制，營造友善安全校園空間。

為維護校園周邊交通順暢及校園安全，婦幼隊員警、學區派出所一同執行護童勤務，除了宣導機車腳踏板不載人、騎乘機車配戴安全帽、不超載、接送小孩不違停等交通安全觀念，對於上、放學時交通壅塞問題，婦幼隊除了提醒家長開車接送學童切勿併排停車外，也協助疏導周邊交通，避免造成交通擁塞，以維學校門口家長接送動線順暢。

婦幼隊指出，會對於學校周圍可疑人、事、物加強查察，若是有逗留或落單的學童，員警將以關懷、陪伴方式落實執行，並適時提供協助，防止意外發生。

婦幼隊表示，高雄輕軌C20至C24站10月初即將通車，請家長行經美術館路、中華一路、大順一路等輕軌路段之龍華、新上、正興等國小接送學童時，配合學校所規畫的接送停等區等措施，並鼓勵學童提早下車步行入校。另提醒學童通過路口要注意「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」，確保學童上、放學安全。

另外婦幼隊提醒，目前國內新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，呼籲家長及學童開學後仍應配合教育部訂定之各項防疫措施，如：家長及訪客原則不入校內，入校量測體溫、手部清潔、全程配戴口罩，並請家長多留意子女身體狀況及個人衛生習慣，主動關心子女身體健康，持續落實各項防疫作為及健康監測機制。