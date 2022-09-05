為了推廣基層足球運動，第四屆「ANGO俱樂部聯合錦標賽」 於暑假尾聲熱情開踢！今年共有13家俱樂部組隊，派出71支隊伍參賽，其中也有不少由中、南部北上會師的足球同好，一屆比一屆更盛大與熱鬧。永慶房屋秉持 「社區好鄰居」精神，共襄盛舉，在賽期中贊助20頂帳篷與瓶裝水等物資，搭建起遮陽區，讓球員與親友團能安心休息，助錦標賽圓滿落幕。

打造基層比賽舞台 鼓勵企業共創足球黃金年代！

「為球員們打造比賽舞台，讓台灣基層足球能夠持續進步，是最重要的初衷也是目標！」新北銀河足球俱樂部負責人陳韋廷表示，2022「ANGO俱樂部聯合錦標賽」由Top five足球俱樂部、松山足球俱樂部、磐石足球俱樂部及新北銀河足球俱樂部聯合主辦，賽事組別共有U6、U8、U10、U12、U12女子組、國中組、高中組及家長組，從幼兒到成人都能找到自己的足球舞台、同場較勁！除了有助於球員透過賽事，來累積經驗並提升競技水準，也能藉由分級制度，鼓勵各俱樂部的訓練課程系統化，提升台灣足球運動的專業度。

新北銀河足球俱樂部的隊伍，也在U8組中拿下季軍，陳韋廷分享，看著小小球員在場上拚跑，享受比賽的樣子非常感動，每一場比賽都是球員成長的重要養分，教練經常勉勵球員，每次上場都要全力以赴，不放棄的精神才是運動選手們最重要的特質！期待學員們持續學習、保持熱情，明年俱樂部聯合錦標賽再於球場上切磋！

陳韋廷表示：「感謝在地深耕的永慶房屋，每年都持續贊助、力挺本賽事，希望未來有更多企業能投入力量，共創台灣的足球黃金年代！」

新北銀河足球俱樂部的隊伍，也在U8組中拿下季軍，小小球員在場上全力以赴。（圖/新北銀河足球俱樂部提供）

運動企業挺基層 永慶房屋熱情響應體育賽事

永慶房屋身為運動企業，提倡「聰明工作，健康生活」的職場文化，不只每年都會舉辦公司內部體育競賽，鼓勵永慶人保持運動的好習慣，對外也會以企業力量支持多元體育運動，如贊助世新大學男子籃球隊、響應台北市基層棒球協會全國社區公開賽等。

永慶房屋新莊區店長莊鈞毅表示，「永慶房屋長期深耕在地，經常協助鄰里、學校與社區舉辦活動，不只提供帳棚、瓶裝水等物資，永慶同仁也會到現場支援，因此各地都能看見永慶人的身影，為地方注入活力，協助活動順利又圓滿。我們很開心能受邀、響應今年的足球俱樂部聯合錦標賽，為體育文化推廣盡一份心力！」

永慶房屋身為運動企業，以企業力量支持多元運動賽事，為體育文化推廣盡一份心力！（圖/永慶房屋提供）