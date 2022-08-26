中元節是台灣一年一度的重要節慶，款待「好兄弟」的普渡禮俗自然少不了，各個鄰里與社區都會舉辦聯合普渡，永慶房屋身為社區的一份子，也以行動支持社區，贊助帳篷、瓶裝水、面紙等物資，讓各地的普渡活動都能看見永慶的身影，為社區注入活力、凝聚鄰里間的感情！

松山龍城市場連16年舉辦普渡法會 永慶共襄盛舉

台北市松山區公有龍城市場位於光復北路的巷弄內，自2006年啟用至今，雖然市場空間不大，但青菜水果、肉品漁產、雜貨點心樣樣俱全，美食街內還有不少排隊名店，人潮不斷，已成為當地的重要地標。龍城市場自治會會長陳福田表示，中元普渡是市場的年度大事，從他就任會長以來，已舉辦16年的普渡法會，保庇市場來年順利、生意興隆，且市場與當地里民的來往熱絡，每年普渡都會與里辦公室合作，使法會禮俗更加盛大、圓滿。

近年來政府積極推動紙錢集中焚燒，以降低對環境空氣的危害，配合政府政策，龍城市場的普渡法會結束後，也統一收運紙錢至內湖焚化廠專爐專燒，保護環境同時，也讓祭拜心意不打折！

減香、紙錢集中燒 低碳風吹進社區普渡

現代人生活忙碌，就算能抽空準備三牲四果，很多人也不懂該如何祭拜，使社區的聯合普渡成為地方的重要活動。新北市新莊區鴻邦世界花園管委會總幹事謝采彤表示，除了去年因疫情升溫而停辦，中元普渡是社區每年必不可少的重要節慶，為求謹慎，今年管委會主持普渡將以避免群聚為原則，協助住戶在時間內完成祭拜，並統一集中紙錢，再交由清潔隊收運至專爐燒化，響應環保。

除了紙錢集中燒，部分社區的普渡也擴大減碳行動，不拘泥於傳統做法。新北市中和區冠德住易管委會總幹事吳明珅表示，今年社區普渡全面減香，不鼓勵民眾自備線香與紙錢祭拜，期望在保有節慶禮俗的同時，兼顧環保、守護環境。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「中元普渡是民間信仰盛事，不同地區的文化禮俗也各有特色，農曆七月還沒到，各地里長、社區管委會與商圈協會早已動起來，永慶房屋也收到許多活動帳篷的租借申請。永慶秉持『社區好鄰居』的服務精神，只要地方有需要，我們都很樂意提供物資與人力，協助鄰里、社區舉辦大大小小的活動，為地方盡一份力！」