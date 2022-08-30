衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格清單，其中一款美國出口的「TYSON冷凍牛舌」，被檢出有「住肉袍子蟲」，是美國牛今年第一次被檢出有寄生蟲。據食品衛生標準，一般食品不得含有寄生蟲，不慎吃下肚恐會寄生在小腸或身體肌肉組織，會造成噁心、腹瀉、肌肉痛、發燒等，這批共2226.8公斤的牛舌將全數退運或銷毀。

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格名單，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，美國出口的「TYSON冷凍牛舌」，被檢出帶有「住肉孢子蟲」，共2226.8公斤得全數退運或銷毀。陳慶裕說，此寄生蟲又稱為「肉孢子蟲」，多數的感染者吃下肚不會有任何症狀，少部分的人會有兩種狀況，第一是寄生在小腸造成噁心、腹瀉等腸胃道症狀，第二是寄生在肌肉組織，會引發肌肉相關的併發症，如肌肉痛、發燒等。

陳慶裕指出，進口牛舌依照《進口牛肉檢疫及查驗作業程序》規定，目前針對5個曾發生過狂牛症的國家所進口的牛肉品採逐批查驗，包括美國、加拿大、日本、瑞典、荷蘭，尤其是扁桃腺等特定部位會採逐批採檢。

陳慶裕說，這是今年首次美國牛被檢出有寄生蟲，上次則是去（2021）年初，同樣也是美國牛舌，約1040公斤全數退運或銷毀。