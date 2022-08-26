中秋節倒數半個月，餐飲業者店紛紛出招搶攻中秋烤肉商機，乾杯集團3大燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「和牛47」趁中秋前夕換新菜單、推出各式中秋烤宴，「乾杯超市」開賣的6款日本A5和牛燒肉禮盒則熱銷達標，加碼推出晚鳥優惠與常溫禮盒；乾杯集團表示，台灣因疫情穩定，今年中秋聚餐需求熱絡，訂位已達8成滿，電商事業中秋禮盒業績相較去年已達翻倍成長。

「乾杯燒肉居酒屋」將肉品升級為日本和牛、澳洲和牛、美國牛皆有提供的全新菜單，並於9月1日至11日推出「月下狂歡套餐」讓民眾吃遍日澳美牛全餐，包括主要使用A4以上日本和牛的鹽蔥醬牛五花、上等牛五花、角切，MBS7+澳洲和牛的本日嚴選和牛、和牛小腸、牛肚，以及美國牛的學生牛五花，搭配伊比利豬梅花、雞腿肉、柳葉魚、草蝦等共12款豐盛海陸烤物，加入店裡人氣的泡菜、地瓜洋芋起司燒、和牛牛肉丸鮮湯等熟食美味，3999元+10%，讓4至6人大快朵頤。

同時也祭出2大中秋活動，KANAPI GO CLUB會員點購中秋套餐，加購澳洲和牛現切莎朗芯牛排，贈送此次強勢回歸的「燒肉蛋糕」兌換劵1張，價值399元；9月8日至11日慶中秋，於下午2點半後進場用餐、4點半前結帳離場，或晚間9點半後進場用餐，單杯酒水及軟性飲料皆有買3送1優惠。

有燒肉店LV美譽的「老乾杯」於9月1日至11日推出「星辰饗月」中秋和牛饗宴，獻上9款不同滋味的和牛享受，精選不同的和牛肉質口感，搭配專屬佐料調味而成，套餐納入了4款新菜色，除了烏魚子和牛壽司，更將日本米鮭魚炸串、鹽蔥涼拌毛肚、金山寺味噌起司設計為開胃菜三品，讓中秋團圓擁有美味新體驗；雙人4550元，每加1位2275元。

「老乾杯」9月1日至11日推出「星辰饗月」中秋和牛饗宴，獻上9款不同滋味的和牛宴。（乾杯集團提供）

位於微風南山47樓、擁有高樓絕美景觀的「和牛47 – 和牛燒肉懷石」，在9月1日起推出「秋雅套餐」及9月8日至11日中秋限定的「秋盛套餐」，分別為每人3800元+10%、4800元+10%。此次饗宴以秋季的森林意境為視覺設計，呈上海陸雙享的藝術烤宴，由專人桌邊服務，依序享用名物、先付、一口椀、2道燒肉、牛排、鍋物、食事、甘味，共9道佳餚。

滿足民眾在居家團圓烤出高級餐廳感，「乾杯超市」在中秋檔期推出的6款「日本A5和牛燒肉禮盒」，自8月於蝦皮、Momo、Pinkoi、微風線上精品與乾杯超市、乾杯集團旗下餐廳門市開賣至今，廣受消費者好評熱銷，特別加碼推出「經典常溫禮盒」超值優惠價，集結乾杯角切牛舌咖哩3包、乾杯萬用燒肉醬、萬用調味料七味醬等3款人氣商品，原價1360元，享免運優惠價999元，限量500份。

「和牛47 – 和牛燒肉懷石」推出秋雅、秋盛套餐，以秋季的森林意境為題打造海陸美味。（乾杯集團提供）

「乾杯超市」同時於即日起至9月11日推出「正中秋加碼活動」，凡購買任一燒肉禮盒加贈乾杯燒肉醬1瓶、黑毛屋日本和牛兌換券1張，總價值1260元；9月12日至18日還有「晚鳥優惠」，消費滿3000元折抵300元，滿5000元折抵600元。