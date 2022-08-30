金門縣長候選人登記，轉換跑道參選的縣議員李應文搶得頭香，今天上午11時在5位李氏宗親會理事長和前縣府教育處長李再杭等人陪同下完成登記。（李金生攝）

李應文以「工人之子」自許，他強調一路走來堅持初心、價值，就是要讓鄉親快樂。（李金生攝）

金門縣長候選人登記，轉換跑道參選的縣議員李應文搶得頭香，今天上午11時在5位李氏宗親會理事長和前縣府教育處長李再杭等人陪同下完成登記，以「工人之子」自許的他強調，一路走來堅持初心、價值，就是要讓鄉親快樂。

國民黨正式提名楊鎮浯選競選連任，李應文若執意參選，將面臨違紀參選和撤銷黨籍的處分。他則表示，事前曾向黨部報備參選但未獲核准，如果因此遭受這樣的結果，他會深感遺憾。

李應文近午時在金門縣李氏宗親會理事長李金贊和官澳、東西山前、金湖、金城鎮李氏宗親會理事長的陪同下赴選委會完成縣長候選登記，也巧遇正在辦理登記，尋求連任的縣議員董森堡。2人往不同目標各自努力，支持者有期待也有祝福。

對於自已轉換跑道參選縣長，是否看到縣政有甚麼改變的「空間」？李應文直接回應就是縣府的財政紀律有點失控，楊鎮浯上任後，縣庫從100多億元銳減到目前的50億，未來5個月可能再少10億，走到最後縣庫歸零，就面臨要去舉債的困境，問題是金門要拿甚麼當舉債的擔保品？這正是金門最大的危機。

李應文主張未來金酒的經營要多角化，做到產品多元化，還要將地方各項產業導入，由金酒扮演母雞帶動經濟發展，擺脫目前的淺碟經濟，邁向另一個全新階段。

李應文說，他一路走來不忘初衷，就是堅持讓鄉親快樂的初心和價值，因為如果縣府的建設不能達到讓鄉親快樂的目標，就等於浪費資源，而他也關注新、舊在金門的融合發展，這也是他在議員7年8個月任內，一直關心縣政建設不要重複，以免浪費太多預算的原因，不希望因為做不好，有一天被下一代指著鼻子罵。

李金贊理事長稱讚李應文是李家的優秀人才，希望在大家的大力支持下，讓他有服務鄉親的機會。李應文也感謝宗親的支持，正是他續往前走的後盾，未來將透過記者會向鄉親說明各項政策白皮書，往「多聽一點、多做一些、多堅持一下」的目標大步邁進。

明天上午一早，洪志恒、楊鎮浯將先後赴縣選委會登記參選，為年底大選再吹起衝鋒號，競爭將隨選戰日的到來，一天天熱鬧起來。