對於韓國一些本土以及外國券商頻頻做空股票的行為，韓國政府正密切注意並展開相關查訪，業界擔心恐怕會出現寒蟬效應。

已對外資摩根士丹利做空韓股著手了解的韓國政府，30日也說明，這次突檢並不是基於有明確懷疑點，或有什麼不當行為遭到指控。同時，並沒有針對特定券商量身打造，只是要加強檢視做空股票一事而已。

韓國政府指出，沒辦法去查遍所有當地券商，所以會先挑幾個比較大型的來看。同時，實施的時間範圍也沒有一定。根據韓國交易所資料，包括美林、瑞士信貸、高盛以及瑞銀等一些歐美外資都熱衷於做空韓股。韓國最近雖恢復放空，不過還是有蠻嚴格操作限制，像是只能鎖定特定個股等。

其中，因為美系的摩根士丹利動作過大，這次遭到韓國政府盯上。韓國總統尹錫悅5月上任以來，曾下令徹底嚴管股票做空。不過，許多當地散戶卻不領情，認為限空令對目前孱弱的韓股來說，只能治標不能治本，有可能變成大盤日後重挫的催化劑。