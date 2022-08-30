9月1日起，全家會員APP「隨買跨店取」經典肉鬆鮪魚飯糰五入119元，一顆只要24元。（全家提供）

迎接開學日，超商再加碼優惠，即日起至10月18日，全家推出繳費抽ŠKODA汽車活動，只要到全家繳付學雜費、電話費等帳單，並出示全家會員條碼或使用My FamiPay、全盈＋PAY繳費即可自動登錄抽獎。7-11 i預購平台即起至31日，推出「開學季BACK TO SCHOOL」優惠，會員全站不限消費金額天天免運外，購買指定商品滿額最高享15％ OPEN POINT點數回饋，更首推Acer宏碁14吋輕薄筆電優惠價9900元，萬元有找。

而為了應援學生族群，補充滿滿元氣，全家推超值優惠，9月1日起，會員APP「隨買跨店取」經典肉鬆／鮪魚飯糰五入119元，一顆只要24元；另即起至9月6日，使用My FamiPay、全盈＋PAY 、Fami錢包購買指定18款人氣三明治、漢堡，即可享79折優惠；此外，到全家吃到米其林美食不用預約排隊，今年再度榮獲米其林必比登的雙月食品社、鼎泰豐，以及米其林星級餐廳-山海樓皆推出優惠，其中深受喜愛的山海樓-鮮筍雞茸粥、古早味炒炊粉及鼎泰豐-雞肉香辣醬烤飯糰等10項商品，活動期間會員可享88折。

全家最後還有繳費抽車活動，即起至10月18日，只要到全家繳付學雜費、電話費等帳單，並出示全家會員條碼或使用My FamiPay、全盈＋PAY繳費即可自動登錄抽獎，ŠKODA汽車有機會開回家。

7-11 i預購平台即起至31日止則推「開學季BACK TO SCHOOL」優惠，首推Acer宏碁14吋輕薄筆電優惠價9900元；外宿族必備的5CM防潑水記憶摺疊床墊，只要1099元即可宅配到家；SK-II青春露(330ml)下殺4999元，再加碼回饋15％OPEN POINT點數。門市則針對開學季熱銷的筆電及床包組祭出優惠，包括Acer宏碁筆電祭出15／17吋兩種規格，僅1萬3900元起、玻尿酸冰涼被499元以及3M全包式床包枕套組519元。

此外，統一集團即起整合旗下i預購、康是美網購eShop、博客來3大線上購物平台預購三星最新摺疊Z系列手機，現在到7-11 i預購平台預購，除享有三星原廠禮（登錄即可享三星商城最高購物金$4500元＋全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年），並加碼送1000元7-11禮券，用OPEN錢包支付再享OPEN POINT點數7％回饋。