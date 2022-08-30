鑄件大廠永冠-KY 30日宣布，永冠集團執行長徐清雄專程飛往泰國主持泰國新廠動土典禮，泰國廠第一階段投資金額27億泰銖、年產能達4.5萬噸，未來將作為永冠東南亞生產基地。

徐清雄致詞表示，永冠因應東南亞新興市場快速發展的良好機遇，以及泰國政府提供多項鼓勵投資優惠等政策，促使永冠今年加速投資建設計畫，以期迎接疫情結束後的經濟反彈，並布局下個世代技術所需要的新契機。

泰國廠投產後，可補足永冠集團於東南亞及印度，在中大型鑄件產能上的空白，並可供貨給汽車、模具機，陸上風電等多種產業，所涉及的產品，包括注塑機，陸域風機，機器人相關及電動車等產品項。

永冠指出，永冠泰國廠第一期總投資金額27億泰銖，年產能4.5萬噸。未來規劃分多期配合上下游供應鏈整合、增加精密加工及工能性塗裝等製程，以高效能的垂直整合來優化應鏈資源，控制成本以期提高客戶滿意度。未來與臺灣台中港廠等其他工廠相互配合，利用產品線互補策略來增加客戶的沾黏度及行業滲透率。

永冠表示，永冠泰國廠將作為東南亞區的重要供應鏈樞紐，除供應泰國當地市場外，也計畫外銷東南亞、印度及歐美市場，以期達成立足泰國放眼世界的目標，此舉讓永冠集團希望成為全球金屬二次加工服務業標竿的願景，得以再跨前一大步。