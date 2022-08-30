走遍世界各地的行腳主廚張秋永，對吃相當講究，看準國人注重健康飲食，特別用橄欖油品牌「得意的一天」示範料理，強調該油品適合用來煎煮炒炸，符合台灣人習慣的烹調方式。

張秋永分享，料理的成敗往往都在細節裡，使用高品質的橄欖油，不僅能使美味加分，對於健康也有保障。他以得意的一天橄欖油示範3道橄欖油創意料理，包含「櫛瓜青醬炙燒海鱺魚」、「鮮蝦橄欖天使冷麵」以及「舒芙蕾芒果鬆餅」。並大方分享食譜。

「櫛瓜青醬炙燒海鱺魚」使用海鱺，經過炙烤上色，再搭配由得意的一天「頂級初榨橄欖油」與櫛瓜、薄荷葉、巴西利葉、帕馬森起司等食材調和而成的特製青醬，用橄欖的果實香氣提味，讓人胃口大開。「鮮蝦橄欖天使冷麵」則是使用得意的一天「頂級初榨橄欖油」拌入天使冷麵，讓小麥香氣與橄欖香氣融合，再加入「純橄欖油」煎熟的新鮮白蝦，提升鮮味十足。最後「舒芙蕾芒果鬆餅」則是用純橄欖油加入低筋麵粉與蛋白霜混合，煎製成大人、小朋友都喜歡的舒芙蕾鬆餅，再搭配上酸甜芒果泥，運用橄欖香氣讓甜點甜而不膩。

得意的一天標榜直接從義大利原裝進口，因為是現採的新鮮橄欖，才能完整封存 78％ 單元不飽和脂肪。此外，依照國際橄欖油協會之定義，頂級初榨橄欖油是最高等級標準，在橄欖新鮮度及生產品質都從源頭嚴格把關，才能符合國際標準，也因此能聞得到橄欖果香，嚐得出苦辣感及橄欖多酚。