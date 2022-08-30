歐洲電價今年來不斷飆漲創新高，尤其俄羅斯一再停止天然氣供應，做為歐洲電價基準的德國電價期貨29日盤中每千度電（MWh）首次升破1,000歐元，但在德國政府表示天然氣庫存量不斷增加後令電價暴跌，專家認為走勢並不正常。

德國2023年交付電價29日在歐洲能源交易所（EEX）盤中每千度電上漲逾6％報1,050歐元創新高，是去年同期11倍。即使其後翻黑急跌逾20％報775歐元，但跟1月初不到150歐元相比仍高得嚇人。

俄國能源巨擘Gazprom宣布從31日開始，因維修而關閉北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管線三天，讓人擔心俄國之後會完全切斷供應，令歐洲無法累積足夠天然氣供冬季使用，刺激德國電價飆破1,000歐元。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）隨即表示德國天然氣庫存量接近83％，9月初將再上升至85％，未來電價將不會如目前市場那麼高昂，使電價期貨創新高後急跌。

能源顧問機構Rystad Energy分析師羅寧根（Fabian Ronningen）指電價期貨29日盤中波動劇烈至令人瞠目結舌，這走勢一點都不正常。

庫存量上升的背後是必須在市場上以漲翻天價格購買。德國最大天然氣進口商Uniper因現金不足，向政府提出額外40億歐元援助才能繼續購買。

殼牌（Shell）執行長范伯登（Ben van Beurden）指未來幾年每到冬季都可能面對能源供應問題。

捷克29日宣布下周在布魯塞爾召開歐洲能源部長緊急會議，尋求解決能源問題的方法。

由於未來能源供應仍極不明朗，商界擔心若供應短缺，冬季可能要暫停一半業務運作，民眾為取暖而支付的費用將飆增。

羅寧根認為明年交付電價走高，正反映出市場不認為能源危機會在未來幾個月得到解決。